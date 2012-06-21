2—4 червня 2017 року у Києві відбудеться Х Фестиваль української епічної традиції «Кобзарська трійця», йдеться на порталі Україна Туристична.
У програмі заходів: науково-практична конференція, виставка, концерти, майстер-класи, презентації, українські традиційні танці.
Відвідувачі фестивалю зможуть навчатись виготовленню традиційних кобзарських інструментів (старосвітські бандури, кобзи, ліри, гусла) та почути виконання на них традиційного кобзарського репертуару: дум, кантів, псалмів, історичних, козацьких, чумацьких пісень, танців.
Організаторами заходу є Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», Кобзарський Цех, Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича, Туристичний клуб «Скіфи».
Місце проведення фестивалю: приміщення та подвір’я Національного Центру Народної Культури «Музей Івана Гончара», м. Київ, вул. Лаврська, 19. Вхід вільний.