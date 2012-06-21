У Києві правоохоронці затримали гастролерів з Одещини та їх спільника з Віницької області, які причетні до чотирьох злочинів. Про це повідомила Київська поліція на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
«До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що по вул. Ярославів Вал обікрали кілька офісних приміщень. На місце події відразу направили слідчо-оперативну групу», – йдеться у повідомлені.
Під час відпрацювання оперативної інформації щодо аналогічних злочинів у інших районах столиці працівники відділу кримінальної поліції викрили чотирьох осіб із речовими доказами. Затриманими виявилися 29-річний мешканець Одеської області, раніше неодноразово судимий, 20-річний та 32-річна мешканці Одещини та 38-річний мешканець Вінницької області, раніше не судимі.
Під час допиту затримані пояснили, що двері до приміщень вони ламали фомками, а дівчина перебувала на вулиці і спостерігала, щоб ніхто не помітив їх під час злочину.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Фігурантам оголошено про підозру. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.