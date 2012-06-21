До Дня Незалежності України у Києві планують провести фестиваль клумб на воді, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Як повідомилиу КМДА, на озері у парку «Перемога» Дніпровського району з’явилась унікальна плаваюча клумба розміром близько
Загальна площа клумби становить близько
Плаваюча клумба має низку переваг, наприклад: виконує функцію фільтрату, що очищає водойму і не дає розростатися водоростям. Коренева система всмоктує воду, а разом із нею відходи життєдіяльності рослинних і тваринних організмів.
«... Є ідея вже цього року, орієнтовно до 24 серпня, провести фестиваль композицій на воді. Київзеленбуд запрошує долучитися всіх до участі у ньому, створивши власну клумбу», — сказав генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Наконечний.