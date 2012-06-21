До Дня Незалежності України у Києві планують провести фестиваль клумб на воді, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Як повідомилиу КМДА, на озері у парку «Перемога» Дніпровського району з’явилась унікальна плаваюча клумба розміром близько 4 кв. м. Для її створення київські зеленбудівці використали понад 600 одиниць квітів.

Загальна площа клумби становить близько 4 кв. м. Для її виготовлення використано 16 листів касет із пінопласту, близько 600 штук бегонії. Формування клумби тривало 2 тижні. Водойма в парку «Перемога» була обрана для втілення проекту, оскільки вона є закритою з непроточною водою.

Плаваюча клумба має низку переваг, наприклад: виконує функцію фільтрату, що очищає водойму і не дає розростатися водоростям. Коренева система всмоктує воду, а разом із нею відходи життєдіяльності рослинних і тваринних організмів.

«... Є ідея вже цього року, орієнтовно до 24 серпня, провести фестиваль композицій на воді. Київзеленбуд запрошує долучитися всіх до участі у ньому, створивши власну клумбу», — сказав генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Наконечний. 