В Українському кризовому медіа-центрі відбулася презентація інтернет-проєкту «Крим — це Україна»: всеукраїнський онлайн-банк архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних матеріалів на підтвердження тісного зв’язку Криму з материковою Україною.
Мета проєкту — створити наратив українського Криму. «Логіка проєкту полягає в тому, що неможливо переписати історію. Якщо є документальні підтвердження того, що Крим — це Україна, то жодна пропаганда російських окупантів не може цього змінити», — наголосив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Богданович.
На сайті опубліковано понад 150 статей, більшість із них — це інформаційні матеріали, які напрацювала з 2016 року редакція газети «Кримська світлиця». На ресурсі розміщено статті про історичну і культурну спадщину Кримського півострова та насичене життя його народу, а також більш як 20 публікацій з унікальними архівними документами та музейними експонатами з усієї України.
Наповнюють ресурс у тісній співпраці з Державною архівною службою України, залучаючи всіх, хто цікавиться історією. У наповненні сайту брали участь сім держархівів України.
«Ми змінюємо концепцію свого розвитку. Раніше архівісти були цензорами того, що можна показувати і яку інформацію робити доступною. Це радянський підхід, який практикують у сучасній Росії, де історики й дослідники, які викривають небезпечну для чинної влади інформацію, піддаються репресіям. Місія архівіста — надати повний доступ до матеріалів фахівцям і дослідникам. Ми вважаємо, що українське суспільство зріле і здатне робити висновки. Відкритість — це наша сила», — підкреслив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.
«Ми закликаємо всіх зробити внесок у наповнення ресурсу, якщо маєте матеріали, які підтверджують українське минуле і сучасність Криму», — додав головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун. Він висловив вдячність Сергієві Мокренюку і всій команді управління з питань АР Крим та м. Севастополь Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за змістовну ідею та залучення редакції газети «Кримська світлиця» до реалізації інформаційного проєкту.
Маєте цікаві матеріали на кримську тематику для публікації на цьому сайті? Надсилайте їх на адресу: archive@crimea-is-ukraine.org
Ігор СВІТЛИЧАНИН
для «Урядового кур’єра»