У столиці презентували сайт Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ «1557» із розширеним спектром сервісів. Про це повідомили у прес-службі КМДА.
«Для початку роботи із сайтом необхідно авторизуватися. Якщо при реєстрації залишити електронну пошту, то надалі вам приходитимуть повідомлення про планові відключення послуг або поточні відключення через аварійні випадки. У повідомленнях будуть відображені причини відключення і терміни відновлення послуги. На сайті можна вказувати кілька адрес, щоб відслідковувати стан надання послуг, наприклад, у будинку батьків. На сайті можна як залишити нову заявку про збій у постачанні послуги, так і перевірити попередні заявки в архіві. У рубриці «Адресно-довідкова інформація» зібрана невеличка довідка про обслуговуючі організації з телефонами, адресами та днями прийому», — повідомив керівник Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ Олександр Поповцев.
Як він зазначив керівник, на оновленому сайті «1557» можна не лише дізнатися про причини відключення послуг і залишити заявку про аварійні ситуації, а й отримати інформацію про обслуговуючу організацію, наявність будинкового лічильника тепла, отримувати оперативні повідомлення на пошту та інше.
За словами керівника диспетчерської, окремою рубрикою на сайті виокремлені питання щодо ПАТ «Київводоканал», де можна, зазначивши номер особового рахунку, звірити та оновити показання квартирного лічильника та оплатити послугу. Планується розширювати перелік послуг і створювати аналогічні рубрики для інших виконавців послуг.
«Актуальною зі стартом опалювального сезону стане рубрика, що стосується наявності теплового будинкового приладу обліку та інформації про спільне зняття показань із приладу. Це можна також зробити через сайт 1557», — говорить Олександр Поповцев.
Він зауважив, що в сервісі відображені будинки, які обслуговуються комунальними ЖЕДами або ті ОСББ та ЖБК, що уклали договір із 1557. Тому, щоб користуватися сервісом, необхідно укласти відповідну угоду.
Як повідомив керівник Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ 1557, у подальшому сайт продовжуватиме вдосконалюватися та оновлюватися для більшої зручності користувачів.