Право на проведення юніорської світової першості Україна здобула, випередивши такі провідні країни як Австрія, Італія та Угорщина. Турнір прийматиме столичний Палац спорту з 14 до 20 квітня цього року.
Про це розповів президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін, зазначивши, що на позитивне рішення Міжнародної федерації вплинуло проведення в Україні на високому рівні дорослого чемпіонату світу з хокею- 2017 у дивізіоні 1А.
За словами заступника міністра молоді та спорту Миколи Даневича, цьогорічні льодові баталії пройдуть не менш вдало, адже для цього було докладено багато зусиль. «Новий чемпіонат світу серед юніорів ми проводитимемо в оновленому Палаці спорту, держава виділила кошти на його реконструкцію — встановлено якісніше освітлення, покращені умови для спортсменів», — наголосив посадовець, завваживши, що лише у співпраці з федераціями можна отримати результат. Тож Мінмолодьспорту намагатиметься й надалі дослуховуватися та реалізовувати задуми федерацій.
Свою підтримку розвитку хокею та впевненість в успішному проведенні цьогорічної світової першості спорту висловив начальник управління молоді та спорту КМДА Вадим Гутцайт.
Деталями організації та підготовки до змагань Національної збірної України поділилися з журналістами віце-президент Федерації хокею України, голова організаційного комітету з питань проведення чемпіонату Георгій Зубко, та старший тренер юніорської збірної команди України Олег Ігнатьєв. Так суперниками українців у першому дивізіоні групи Б стануть однолітки з Австрії, Японії, Італії, Угорщини та Румунії.
Під час заходу також було презентовано офіційний логотип чемпіонату. Його центральним елементом є державний герб України, бокові фрагменти якого створені з хокейних ключок. Основний фрагмент тризуба завершується стилізованими пелюстками, що уособлюють розквіт українського хокею.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»