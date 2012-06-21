Понад тисяча представників профспілкових організацій та активістів із різних регіонів України вийшли на акцію «Профспілковий наступ» до приміщення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з вимогою не запроваджувати абонентну плату за газ.
Профспілки вимагають від НКРЕКП не приймати на черговому засіданні постанову про введення абонплати за газ.
«Сьогодні НКРЕКП намагається прийняти чергове грабіжницьке рішення – ввести абонплату за газ. Це несправедливе рішення: ті, в кого є тільки газова плита, платитимуть більше, аніж зараз. Ми платитимемо за газ навіть тоді, коли ним не користуємося – поїхали на місяць на дачу, а за газ у квартирі змушені будемо заплатити. Ми вимагаємо не приймати цю постанову», – заявив співорганізатор акції Олександр Кухарчук, член ради Всеукраїнської профспілки трудящих.
Організатори також вимагають від НКРЕКП зупинити зростання тарифів в Україні.
«За рік тарифи на комунальні послуги зросли непомірно: гаряча вода й опалення подорожчали вдвічі, електроенергія – більше, ніж на половину, водопостачання більше, ніж на третину! В Україні енергоємність послуг у 3-5 разів вище, ніж в європейських країнах. А все тому, що ніхто не займається модернізацією», – заявив Сергій Павленко, голова Федерації незалежних профспілок України.