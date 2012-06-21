Ціна на хліб підвищилась у магазинах Києва. Про це повідомляє Сегодня.ua.
«Вчора купив буханку Українського аж за 11,60 гривень, хоча нещодавно її ціна була 10,60 гривень», —розказав киянин Захарій Юр’єв.
У Київхлібі підтвердили, що ціни зросли на 10—15%.
«Головні причини подорожчання —підвищення вартості енергоресурсів та мінімальної зарплати до 3,2 тисяч гривень. Зросли ціни на борошно. Воно в собівартості хліба займає 40 відсотків. Тільки за грудень—січень житнє борошно подорожчало на 21 відсоток, а пшеничне —на 15 відсотків», —зауважив голова Київхліба Володимир Череда.
У 150 фірмових магазинах вартість до кінця року не змінюватиметься, наголосив пан Череда.
Люди зможуть купити хліб за такими цінами: Український — 5,25 грн, Пшеничний —4,05 грн, батон —4,15 грн.