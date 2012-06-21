Ціна на хліб підвищилась у магазинах Києва. Про це повідомляє Сегодня.ua.

«Вчора купив буханку Українського аж за 11,60 гривень, хоча нещодавно її ціна була 10,60 гривень», розказав киянин Захарій Юрєв.

У Київхлібі підтвердили, що ціни зросли на 1015%.

«Головні причини подорожчання підвищення вартості енергоресурсів та мінімальної зарплати до 3,2 тисяч гривень. Зросли ціни на борошно. Воно в собівартості хліба займає 40 відсотків. Тільки за груденьсічень житнє борошно подорожчало на 21 відсоток, а пшеничне на 15 відсотків», зауважив голова Київхліба Володимир Череда.

У 150 фірмових магазинах вартість до кінця року не змінюватиметься, наголосив пан Череда.

Люди зможуть купити хліб за такими цінами: Український 5,25 грн, Пшеничний 4,05 грн, батон 4,15 грн.

Gazeta.ua 