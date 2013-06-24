Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хоєром та віцепрезидентом Терезою Червінською, які прибули з візитом у нашу країну.

Глава держави подякував керівництву ЄІБ за відвідання України та рішення про відкриття Регіонального представництва Європейського інвестиційного банку у країнах Східної Європи, яке розташується в Києві. Регіональне представництво ЄІБ в українській столиці відіграватиме важливу роль у підтримці зусиль з відновлення та реконструкції України.

«Насамперед це важливий сигнал для наших людей, що ви вірите в Україну, в розвиток нашої держави. Це важливо також і для українського бізнесу», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив рішення банку, ухвалене 2022 року, про використання коштів ЄІБ обсягом 1,7 мільярда євро на першочергові потреби державного бюджету України.

Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанню прискорення реалізації наявних інвестиційних проєктів, зокрема на місцях, у регіонах.

«Ми б хотіли, щоб були у пріоритеті насамперед інфраструктурні проєкти відновлення нашої держави. Щоб ця робота мала більший ефект», — сказав Володимир Зеленський.

Вернер Хоєр зазначив, що візит делегації ЄІБ в Україну — свідчення непохитної підтримки, особливо в умовах російської агресії.

«Із самого початку російського вторгнення ми працювали з українською владою, щоб сприяти проєктам реконструкції, підтримуючи дивовижну стійкість країни. З відкриттям Регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи в Києві ми хочемо підкреслити нашу непохитність у тому, щоб супроводжувати Україну на її європейському шляху. Україна — невіддільна частина європейської родини, а ЄІБ — ключова частина довгострокової підтримки від ЄС», — сказав він.

За словами Вернера Хоєра, Європейський інвестиційний банк продовжує тісну співпрацю з Україною, що передбачає серію нових ініціатив з відновлення інфраструктури та підтримки економіки Української держави. Серед цих ініціатив — дві кредитні угоди на загальну суму 450 мільйонів євро, які нещодавно схвалила рада директорів ЄІБ. Ініціативи буде профінансовано через фонд EU for Ukraine, частини програми ЄІБ EU4U, спрямований на програми з відновлення та реконструкції України. Фонд підтримується внесками держав-членів та гарантіями Європейської комісії загалом на суму 500 мільйонів євро на сьогодні.

Джерело: Офіс Президента