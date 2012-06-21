Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж проаналізували, якою є різниця між цінами на продукти в регіонах України. Дослідження відверто шокуюче.
Беззаперечним лідером цього рейтингу є сало, яке в столиці втричі дорожче, ніж у регіонах. Різниця в ціні просто космічна – 61 грн. Так, у Києві середня ціна складає 91,4 грн/кг, а в Тернопільській області – 29,8 грн/кг.
Другим у цьому рейтингу є вершкове масло – різниця в ціні становить майже 39 грн. Найвища вартість масла – в Київській області, 163,2 грн/кг, тоді як у Тернопільській області – 124,4 грн/кг.
Третім іде м’який сир – з різницею ціни майже в 31 грн. На Волині ціна – 101,6 грн/кг, а в Житомирській області – 124,4 грн/кг. На четвертій позиції – яловичина, 30 грн/кг. У Чернівецькій області кілограм коштує 123,2 грн, а в Полтавській області – 93,2 грн.
Завершує п’ятірку «соціальна» ковбаса з різницею в майже 19 грн. Найвища ціна – в Одеській області, 76,7 грн/кг, а найнижча – у Чернівецькій, 58,1 грн/кг.
«Викликана така величезна різниця між цінами цілковитою катастрофою органів статистики та моніторингу. Уряд має взятися за галузь статистики, адже всі економічні кроки засновані на цифрах, що надає Держстат. Якщо на таких елементарних речах можна показати некомпетентність людей, які працюють у відомстві, то що можна говорити про складні розрахунки Кабінету Міністрів та економічні реформи, засновані на недостовірній інформації», – повідомляє eizvestia.com/uk/.