Столичні правоохоронці затримали двох валютних шахраїв.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіціі Києва.
«Двоє чоловіків вносили в термінал самообслуговування підроблені 100-доларові купюри, змінюючи їх на гривні. Загалом, зловмисникам вдалося обміняти майже 100 тисяч фальшивих доларів. Шахраї зуміли врахувати особливості електронної техніки, щоб термінали не розпізнали фальшивки», – йдеться у повідомленні.
Затримали підозрюваних в приміщенні магазину після того, як вони внесли в термінал самообслуговування підроблені 200 доларів США.
Зловмисники: 29-річний киянин, раніше судимий за вчинення грабежу і 33-річний уродженець Черкас, раніше неодноразово судимий, останній раз – за вчинення розбійного нападу в квартирі.