Сильний сніг, хуртовина прогнозуються синоптиками для столиці на весь день 18 грудня. При температурі близько нуля градусів, кияни ще дісталися до роботи без падінь на асфальтових ковзанках . Але на 9.30 ранку температура вже почала знижуватися до від’ємної. Вдень прогнозують до 2 градусів морозу. Тому всі «комунальні сили» з 6 ранку кинуті на обробку тротуарів і шляхів, аби з роботи люди повернулися без травм на льодяній дорозі.
Укргідрометцентр вказує, що мороз до 5 градусів буде вже цієї ночі, а у вівторок нас очікує не більше 2 градусів у день. Весь тиждень нічні температури знижуватимуться до -4-6 градусів, вдень сягатимуть 1-3 градусів морозу. Сильні опади припиняться вже цієї ночі, але весь тиждень у Києві помалу сніжитиме і вночі і в день.