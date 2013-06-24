До 90-х роковин Голодомору – геноциду Українського народу в Національному центрі «Український Дім» розпочався Міжнародний науковий форум «Україна в епоху Голодомору: влада, опір, ідентичність». Форум, присвячений проблемам вивчення й популяризації знань про Голодомор-геноцид українського народу, триватиме до 25 листопада. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Тема Голодомору-геноциду, не може бути проблемою лише українців: це проблема всього людства, коли одна нація стає жертвою політичних репресій, що призводять до її винищення. Принаймні такі бажання були у тогочасного радянського режиму, який насаджував свою ідеологію на території всього Союзу. Ми не хотіли бути «радянськими людьми», ми хотіли бути українцями з власною державою. Тисячі актів опору по всій Україні намагалися придушити НКВС та інші репресивні органи радянської машини. Але вони не змогли цього зробити, тож пішли на страшне – вирішили заморити голодом волелюбне українське селянство. Але ми вистояли — вистояли тоді, вистоїмо і зараз. Сьогодні нам легше, бо з нами цивілізований світ, який розділяє наші цінності. Сьогодні Голодомор визнаний актом геноциду проти українського народу достатньою кількістю країн, щоб ми могли сказати, що світ розуміє цю проблему так, як розуміємо її ми», — сказав т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Також т. в. о. Міністра зачитав звернення Президента України Володимира Зеленського до учасників та організаторів форуму. Глава держави акцентував на тотожності тоталітарної сталінської системи і нинішньої путінської росії. Він підкреслив, що дослідження з теми Голодомору-геноциду відкриватимуть очі багатьом у світі на злочинну суть тоталітарних режимів.

«Бажаю учасникам шановного зібрання плідної роботи і вагомих результатів. Вони допомагатимуть Україні та цивілізованому світові стати сильнішими в питаннях боротьби з тиранією, відстоювання миру та справедливості», — написав Президент.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович наголосив, що під час презентації теми Голодомору-геноциду передусім необхідно спиратися на якісні академічні дослідження й популяризувати їх на міжнародних майданчиках.