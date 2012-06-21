Київська міська рада затвердила електронну систему Єдиного реєстру зареєстрованих у місті жителів.
За прийняття проекту рішення Про затвердження Положення про інформаційну систему Реєстр територіальної громади міста Києва проголосували 97 депутатів при мінімально необхідному 61, передають Українські новини.
У реєстрі буде доступною інформація про всіх зареєстрованих киян (паспортні дані, місце реєстрації, ідентифікаційний код).
Передбачається, що при цьому кияни зможуть через Інтернет отримувати довідку про місце своєї реєстрації, зніматися з реєстрації і змінювати адресу реєстрації проживання.
Інформація реєстру повинна буде мати комплексну систему захисту, доступ до нього крім чиновників Київміськадміністрації будуть також мати нотаріуси.
За ведення реєстру киян відповідатиме департамент з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації (КМДА), а за його створення і адміністрування замість апарату КМДА - департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.
Згідно з проектом Положення, реєстр повинен бути інтегрований з Єдиним державним демографічним реєстром, системою Єдиний WEB-портал адміністративних послуг міста Києва та іншими ресурсами.
Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація розробила електронну систему Єдиного реєстру зареєстрованих в місті мешканців у травні цього року.