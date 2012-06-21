Київська міська рада прийняла рішення про створення комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр крові». За відповідне рішення проголосували 90 депутатів, повідомляє Укрінформ.
«Єдина служба крові здійснюватиме автоматизоване управління процесом заготівлі, переробки та зберігання донорської крові та її компонентів, а також сформує єдиний реєстр донорів крові та її компонентів», — йдеться у проекті рішення.
Структура здійснюватиме управління Київським міським центром крові, Дорожньою станцією переливання крові Південно-Західної залізниці та 8 відділеннями трансфузіології в міських лікарнях.
Створення підприємства в Києві дозволить підвищити інфекційну безпеку процесу заготівлі та використання донорської крові; зменшити витрати міського бюджету на заробітну плату за рахунок централізованого проведення обстеження крові та її компонентів; ефективно використовувати кадри, обладнання, площі; прибрати дублювання функцій аналогічних закладів — лабораторія СНІД, бактеріологічна лабораторія, відділ бухгалтерського обліку та технічного персоналу.