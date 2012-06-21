Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»
Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж на підставі даних офіційної статистики визначили регіони України з максимальними цінами на продукти. Аналіз показав, що в столиці та на Закарпатті найвищі ціни на більшість продуктів на кінець лютого цього року. А третю сходинку посідає одразу чотири регіони: Київщина, Луганщина, Одещина та Буковина.
«У Києві одразу 7 найменувань, які підлягають державному моніторингу, є найдорожчими в країні, а саме сало, риба, яйця, яблука, картопля, морква і буряк, – зазначає оглядачеві «Урядового кур’єра» генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. – Закарпатці купують 4 продукти з переліку соціальних дорожче за інших: свинина, цукор, олія соняшникова і цибуля. У інших регіонах у лідерах по 2 продукти, які мають найвищу вартість в країні: на Київщині гречані крупи та яловичина, на Луганщині масло вершкове і капуста, на Одещині молоко та батон, на Буковині рис і куряча тушка».