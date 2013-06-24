Температура води у Дніпрі у Києві перевищила 20 градусів.

Як передає Укрінформ, про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє у Телеграмі.

«За даними спостережень гідрологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Києві 29 травня 2023 року відбувся перехід середньодобової температури води у Дніпрі. В цей день вона досягла 20,1 °С», - ідеться у повідомленні.

В обсерваторії зауважили, що середня багаторічна дата переходу температури води через +20 °С – 5 червня.

«Найраніша дата переходу температури води через +20 °С спостерігалась 10 травня 2013 року, а найпізніша – 1 липня у 1978 і 2004 роках», - зазначили в обсерваторії.

Нагадаємо, в Україні у понеділок опади ймовірнілише на Закарпатті та в Карпатах, температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 15°; вдень 20-25°.