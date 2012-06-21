У столиці зареєстровано понад 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
«На сьогодні в столиці зареєстровано понад 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це найвищий показник серед усіх міст України» – сказав Поворозник під час круглого столу «Довгострокові рішення та соціальне житло для ВПО: міжнародний досвід і українська практика» в Києві в середу.
За його словами, 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують відповідні пільги, майже 20 тисяч отримують пенсійне забезпечення.
Заступник голови КМДА також наголосив на проблемі забезпечення переселенців житлом. «Якщо у нас більш-менш виходить вирішити питання медицини та освіти, забезпечення дошкільними закладами дітей, звісно, найбільшою проблемою є забезпечення житлом людей, які приїхали до міста Києва», – додав Микола Поворозник.