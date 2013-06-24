Міністерство у справах ветеранів України продовжує розширювати регіональну мережу Центрів ветеранського розвитку. Черговий такий заклад відкрито на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України. Це вже другий Центр у місті Києві та одинадцятий у країні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Завдяки потужним освітнім спроможностям Університету демобілізовані Захисники і Захисниці та члени їхніх сімей матимуть змогу проходити професійну підготовку та перепідготовку, отримуватимуть необхідну психологічну, соціальну, юридичну та іншу допомогу в межах реінтеграції від військової служби до цивільного життя.

У Центрі ветеранського розвитку також готуватимуть майбутніх помічників ветеранів – адже місто Київ долучилося до “пілотних” регіонів, де Мінветеранів реалізує свій експериментальний проект із впровадження в Україні інституту помічника ветерана.

Як зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, заклад стане тим місцем, куди приходитимуть ветерани й ветеранки, члени їхніх сімей, щоб обмінятися досвідом, знайти однодумців, обговорити наболіле. А головне – отримати ту чи іншу нову для себе спеціальність, щоб далі успішно крокувати у власному розвитку в цивільному житті.

“Я дуже рада, що моя Альма-матер – Національний університет фізичного виховання і спорту України – долучається до реалізації одного з важливих проектів Мінветеранів із ефективного супроводу та професійної адаптації Захисників, Захисниць, їхніх рідних. Я хочу, щоб цей Центр став у сфері спортивної реабілітації та ветеранського спорту рушієм та авангардом для того, щоб проект імплементувався по всій Україні. Будемо відверті: реабілітологів та психологів на всю країну найближчим часом не вистачить. Бо цивільне населення, ветерани, і прості люди, які зазнали страждань, потребуватимуть всебічної допомоги", – наголосила Юлія Лапутіна.

Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний зазначив, що саме спорт та фізична активність є одним з найефективніших інструментів повернення людини до нормального життя у суспільстві.

“Це дуже приємно, що Університет ініціює та бере участь у важливих проектах з реабілітації наших героїв”, – зазначив очільник Мінмолодьспорту.

Ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгеній Імас наголосив, що виш має широкі можливості щодо створення належних умов для отримання якісної реабілітації та професійної освіти демобілізованими воїнами та членами їхніх родин, а також тим фахівцям, які працюватимуть з ветеранами.

"Ми розуміємо важливість і ефективність спортивної та реабілітаційної освіти задля результативного переходу від військової служби до цивільного життя. Перше, що ми вже робимо – працюємо над створенням адаптивної інфраструктури, яка включає фізичну, педагогічну, технологічну та соціальну інтеграцію. Це спрямовано на створення доступного та реагуючого на особливі потреби ветеранів освітнього середовища, сприяючи їхній реінтеграції у суспільство", – зазначив очільник вишу.

Також під час відкриття Центру ветеранського розвитку було представлено його першого працівника. Ним став ветеран російсько-української війни Георгій Расховєєв. Міністр Юлія Лапутіна вручила українському Захиснику подяку та пам'ятний коїн Мінветеранів.

Довідково

Створення Центрів ветеранського розвитку – це проект Мінветеранів на виконання плану заходів на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору на період до 2030 року, що реалізується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.