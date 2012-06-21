Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що у 2017 році у Києві відремонтують 300 км доріг.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ.

«У 2014 році було відремонтовано 37 км доріг, у 2015-му - 70 км, в 2016-му - 200 км. А у 2017-му ми відремонтуємо 300 км», – сказав Кличко.

За його словами, у Києві 1,6 тис. км доріг, тобто за два роки було відремонтовано майже третину автотрас.

«У відремонтованих ділянок п'ять років гарантії, а контроль якості буде проводитися міжнародною ініціативою CoST: відтепер незалежні міжнародні експерти будуть моніторити придатність покриття і ефективність використання коштів на ремонт», – додав Кличко. 