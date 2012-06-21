Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що у 2017 році у Києві відремонтують
Про це він розповів в інтерв'ю НВ.
«У 2014 році було відремонтовано
За його словами, у Києві 1,6 тис. км доріг, тобто за два роки було відремонтовано майже третину автотрас.
«У відремонтованих ділянок п'ять років гарантії, а контроль якості буде проводитися міжнародною ініціативою CoST: відтепер незалежні міжнародні експерти будуть моніторити придатність покриття і ефективність використання коштів на ремонт», – додав Кличко.