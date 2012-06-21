У столиці за результатами конкурсу визначили перевізників, які здійснюватимуть перевезення на 8 міських маршрутах. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури.
За словами директора Департаменту Сергія Симонова, конкурс відрізнявся новими умовами, які стосувалися, передусім, збільшення пасажиромісткості автобусів і підвищення їхньої комфортності.
«Наше завдання – осучаснення парку транспортних засобів перевізників і підвищення безпеки пасажирських перевезень. Ми плануємо і вже чимало зробили для запровадження систем дистанційного контролю за роботою рухомого складу та електронних систем оплати проїзду. Крім того, ми звертатимемо увагу на забезпечення умов для пасажирів із інвалідністю – це стосуватиметься як комунального транспорту, так і рухомого складу приватних перевізників. Наша довгострокова мета – справді якісні міські перевезення», – сказав Сергій Симонов.
Також він наголосив, що основна увага конкурсного комітету приділялась дорожньо-транспортним пригодам за участю перевізників та стану аварійності на підприємствах. Це ключові фактори, що впливали на фінальне рішення.
«На всіх об’єктах конкурсу перемогли перевізники з новим рухомим складом, який повністю відповідає основним умовам конкурсу та нормам екологічної безпеки «Євро-5» або перевізники, що взяли на себе інвестиційні зобов’язання щодо оновлення рухомого складу до норм «Євро-5» та встановлених вимог безпеки перевезення пасажирів після перемоги в конкурсі», – додав Сергій Симонов.
Таким чином, нові перевізники почнуть обслуговувати наступні маршрути:
№193 «Ж/м Корчувате – Дарницька площа»;
№227 «Діагностичний центр – Кадетський Гай»;
№459 «Залізничний вокзал «Дарниця» – вул. Підлипка»;
№501 «Вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;
№507 «Залізничний вокзал «Південний» – вул. Сірка»;
№517 «Вул. Народного Ополчення – вул. Єфремова»;
№582 «Ст. м. «Оболонь» – вул. Приозерна»;
№250 «Ст. м. «Позняки» – вул. Олена Пчілки (новий)».
Усього на конкурс було винесено 15 маршрутів. Проте через невідповідність поданої до конкурсного комітету інформації, 7 маршрутів лишилося без перевізників. Ці маршрути будуть винесені на наступний конкурс. Під час проведення конкурсів Департамент транспортної інфраструктури і надалі планує в першу чергу оцінювати перевізників за критеріями безпеки та якості надання транспортних послуг.