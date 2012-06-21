Згідно з проектом розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», вартість поїздки в метро становитиме 5 гривень замість нинішніх 4 гривень, а в наземному транспорті – 4 гривні замість 3 гривень. Про це повідомляє LB.ua.
При використанні пластикової безконтактної картки вартість поїздки в метро складе від 5 гривень (при поповненні на 1-9 поїздок) до 4,5 гривні при поповненні на 50 поїздок.
Разовий квиток на міську електричку буде коштувати 5 гривень.
Сьогодні представники Київської міськадміністрації проведуть прес-брифінг, на якому представлять аргументи для підвищення вартості проїзду.
Слід нагадати, що останній раз тарифи на проїзд в комунальному громадському транспорті Києва (не рахуючи маршруток) підвищувалися в лютому 2015 року.