17 березня у столичному арт-просторі «Золотое Сечение» відкриється виставка-продаж західного та східноєвропейського класичного мистецтва XVI-XIX століть, що триватиме до 31 березня.
До експозиції увійдуть живописні твори знаних українських та російських класиків, зокрема Миколи Пимоненка, Сергія Васильківського, Володимира Орловського, Володимира Менка, Миколи Протопопова, Сергія Світославського, Миколи Самокиша, Степана Колєснікова, Миколи Дубовського та інших.
Також на виставці представлять роботи фламандців Олександра Косеманса і так званого Майстра Блудного сина, який працював у XVI столітті.
Засновник аукціонного дому «Золотое Сечение» Михайло Василенко стверджує, що у цій колекції зібрано багато робіт музейного рівня, ціна яких утричі нижча за реальну ринкову вартість.