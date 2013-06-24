Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє в телеграмі. За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середня температура повітря влітку цього року в Києві становила +21,6°С, що на 1,2°С перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881-го. Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було в серпні.

Найхолодніше було 4 червня, коли температура над ранок опустилася до +7,9°С, а найспекотнішим і рекордним виявилося 29 серпня, коли температура після полудня піднялась до +35,9°С.

«За літо встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші — в серпні», — йдеться в повідомленні.

Кількість опадів за літо на столичному проспекті Науки становила 242 мм, або 122% кліматичної норми. Найбільше їх випало в липні — дві місячні норми. Як повідомляв Укрінформ, в серпні у столиці зафіксували 12 температурних рекордів, 11 з яких припали на період з 27 по 30 серпня.