У Києві почала працювати станція глибокого сортування вторсировини. Про це повідомила голова громадського проекту «Україна без сміття» Євгенія Аратовська в ефірі телеканалу «112 Україна».
«До нас можна принести всю упаковку, яку можна переробити: металеву, скляну, пластикову. Також можна принести речі, батарейки, маленькі гаджети та зарядні пристрої і покласти на спеціальну полицю речі, які ви хочете віддати комусь, книги, декоративні елементи. Чому ми створили цей простір, тому що сьогодні, на жаль, є проблема з сортуванням сміття в Україні, пункти прийому вторсировини не приймають все, контейнери не працюють. Це можливість порахувати, чи справді можна заробити на смітті. Ми будемо звітувати суспільству, скільки збираємо вторсировини, скільки продаємо, кому і скільки це коштує», — зазначила вона.