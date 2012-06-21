В Україні планують відкрити перший в країні Музей науки. Експозицію розмістять у Києві за адресою: вул. Антоновича, 180. Проект реалізується в межах державно-приватного партнерства: інвестор має виконати ремонт та реконструкцію приміщень і створити унікальний освітній простір, частиною якого буде музей, повідомляє прес-служба Міносвіти.
В уряді сподіваються, що цей проект стане показовим прикладом державно-приватного партнерства. Як розповів заступник міністра освіти і науки Роман Греба, очікується, що з появою Музею науки у столиці мільйони українських дітей зможуть не лише дізнатися багато цікавого про навколишній світ, а й отримати перший практичний досвід наукової роботи. «Вони матимуть змогу займатися у секціях, проводити досліди, експерименти, а школярі старшого віку — презентувати власні наукові розробки та втілювати їх в життя», — пообіцяв чиновник.
Орієнтовна вартість проекту — 150 мільйонів гривень, строк реалізації — один рік. Проектні роботи планують розпочати вже у серпні, а з жовтня — саме будівництво. Освітній простір майбутнього музею матиме кілька десятків різних зон: експозиції, присвячені дивам хімії, фізики, космосу, підводного світу, науковий театр, зону невагомості, лабіринт та багато іншого. А також майданчики для проведення дослідів, дитячих наукових студій та секцій, тренінговий центр для педагогів. Базою для нового освітнього простору стане учнівська науково-дослідницька лабораторія та інші напрацювання в цій сфері Малої академії наук.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»