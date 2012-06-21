Кияни запропонували перейменувати на честь письменника Олександра Олеся одну зі столичних вулиць.
Петицію з таким текстом зареєстрували на сайті Київської міської ради.
«Віктор Курнатовський друг і соратник В. І. Леніна, письменник (згідно таблички на будинку). Я випускник радянської школи, але про його творчість і діяльність ніколи не чув і чути не хотілось би. А Олександр Олесь був великим поетом і патріотом України. Було б доречно приурочити перейменування до перепоховання праху поета» – зазначив автор петиції.
Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр», 29 січня у Києві перепоховали прах українського письменника та поета Олександра Олеся, якого ексгумували на кладовищі у Празі. На сам процес влада виділила 80 тисяч гривень. На відспівування українського патріота у Володимирському соборі зібралась величезна кількість людей.