Київська міська рада вирішила заборонити продаж алкоголю в кіосках.
Відповідне рішення було ухвалене під час вчорашнього пленарного засідання, повідомляє прес-центр КМУ.
Таким чином всім київським спорудам, на які укладаються пайові угоди, забороняється продавати будь-який тип алкоголю.
За словами депутата фракції "Солідарність" у Київраді Владислава Михайленка, який є автором документу, в столиці існувала законодавча колізія. Адже, відповідно до закону, алкогольні напої можна продавати тільки в капітальних спорудах.
"Тимчасові споруди жодним чином не відносяться до капітальних споруд і тому фактично, видаючи договори пайової участі на продаж алкогольних напоїв в тимчасових спорудах, ми порушуємо чинне законодавство. Це рішення врегульовує таку колізійну ситуацію", - наголосив Михайленко.
Він додав, що заборонити продаж спиртного вимагали також як кияни, так і мер Віталій Кличко.