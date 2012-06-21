У КП «Київський метрополітен» планують вилучити з обігу жетони протягом цього року.
Про це повідомили у прес-службі столичної підземки.
«КП «Київський метрополітен» планує вилучити з обігу жетони протягом 2017 року» — йдеться у відповіді.
Зазначається, що станом на 1.01.2017 року загальна кількість жетонів, які обліковуються в підприємстві, сягає 2 149 689 штук.
«Протягом 2016 року кількість жетонів, що обліковуються в метрополітені зменшилася на 1 864 172 штук», — додали у прес-службі.
На запитання, коли будуть запроваджені проїзні квитки нового зразка, які замінять жетони, у прес-службі відповіли, що це відбуватиметься поступово.
«Враховуючи прийняття 17.01.2017 Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», КП «Київський метрополітен» готується до переходу на єдиний електронний квиток, поступово виводячи жетон з обігу як засіб оплати проїзду», — повідомили у прес-службі.
Щодо вартості такого квитка, то вона буде відома після визначення виду електронного засобу оплати разового проїзду в рамках впровадження єдиного електронного квитка для всього пасажирського транспорту Києва.
У прес-службі підкреслили, що наразі у будні в метрополітені здійснюється 550-600 тисяч проходів за добу з використанням жетона.
«Ця кількість поступово зменшується через перехід пасажирів на проїзні квитки на основі безконтактних карток», — підкреслили у прес-службі.
Обмежено і продаж жетонів. В одні руки продають два жетони, хоча в автоматах, де розраховуються 20-ти гривневими купюрами, продаж не обмежений.