Судно з приблизно 170 туристами на борту затонуло на північному заході Колумбії. Щонайменше шестеро людей загинули. Понад 20 людей опинилися у лікарнях.
Президент країни Хуан Мануель Сантос підтвердив загибель шістьох людей, хоча раніше влада повідомляла про дев'ятьох загиблих.
16 людей при цьому залишаються зниклими безвісти.
Місцева влада підтвердила також, що 133 людей врятували.
Інцидент із чотирьохпалубним прогулянковим судном «Алміранте»стався на водосховищі Пеньоль, розташованому у туристичному місті Гуатапе.
Судячи з відеозапису корабельної аварії, опублікованому на сторінці видання Noticias Caracol у Twitter, судно занурилося під воду наполовину за півхвилини.
На відео можна розгледіти, як люди вистрибують з тонучого плавзасобу. На допомогу їм прибули кілька невеликих прогулянкових човнів.
За словами свідків, судно повністю пішло під воду менше, ніж за п'ять хвилин.
Капітан пожежної служби Луїс Бернардо Моралес, який бере участь у рятувальній операції, повідомив, що аварія сталася зовсім недалеко від порту.
«Ми не знаємо, чи була причиною затоплення судна технічна несправність, чи ж це було перевантаження або щось пов'язане з течіями», —сказав він AFP.
Гуатапе —це муніципалітет на півночі Колумбії, на території департаменту Антіокія. Місто розташоване за 400 кілометрів від столиці Колумбії Боготи.
Це популярний у Колумбії курорт, відомий водними видами спорту та іншими активними видами відпочинку.