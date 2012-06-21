Коли до комунальних служб звертаються люди з особливими потребами, наприклад, які погано бачать або слабко чують, спільну мову знайти буває складно. Адже не кожен фахівець у галузі ЖКГ може поспілкуватися, приміром, мовою жестів, щоб дати зрозумілу відповідь відвідувачу. Але вихід із ситуації є. Приміром, столичні водоканалівці знайшли можливість налагодити якісну комунікацію із споживачами з особливими протребами, створюючи робочі місця для людей з інвалідністю.
Зокрема у межах співпраці з Київською організацією Українського товариства глухих у розрахунковому департаменті Київводоканалу нещодавно отримала роботу працівниця, яка, маючи вади слуху, чудово контактує з такими самими відвідувачами та допомагає консультувати їх, вирішувати питання з повіркою та опломбуванням квартирних лічильників тощо.
А загалом у Київводоканалі нині працює 200 людей з особливими потребами. «Кожен із них своєю працею робить щоденний внесок у життєво необхідні для киян процеси — забезпечення осель питною водою та відведення стоків. Допомагають ці працівники і в обслуговуванні інших мешканців з особливими потребами», — зауважують у Київводоканалі.
А ще — запрошують інших людей з інвалідністю, які бажають знайти роботу. Тобто долучитися до колективу можуть люди з особливими потребами. «На підприємстві є ще 38 вакансій для таких людей», — розповіли «Урядовому кур’єру» у прес-службі компанії. І повідомили, що інфраструктуру в Київводоканалі намагаються максимально наблизити до потреб цих людей — як працівників, так і відвідувачів. Зокрема на вході до розрахункового департаменту (вул. Електротехнічна, 16), Центру з обслуговування споживачів (вул. Лейпцизька, 1-а) є спеціальні кнопки для виклику працівника, який допоможе піднятися сходами та потрапити у приміщення. Така новинка буде і в Центрі обслуговування споживачів Київводоканалу, що незабаром відкриється на проспекті Героїв Сталінграда.
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»