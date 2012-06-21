У конкурсі «Міс Всесвіт», фінал якого відбувався на Філіппінах, перемогла представниця Франції 24-річна Ірис Миттенар. Француженка перемагає у конкурсі вперше з 1953 року. Про це повідомляє AFP. До трійки фіналісток увійшли представниці Гаїті і Колумбії – 25-річна Ракель Пелисьє і 23-річна Андреа Товар.
Як повідомляє агентство AFP, учасниці конкурсу краси виступали із серйозними заявами про світову політику. Вони говорили, зокрема, про глобалізацію і кризу біженців.
«У Франції ми прагнемо ще більшої глобалізації, ніж маємо. Ми хочемо більшого спілкування з людьми, ніж у нас зараз є. Можливо, одного разу, щось і зміниться, але зараз ми виступаємо за відкриті кордони», – сказала переможниця конкурсу.
Нагадаємо, Україну на конкурсі «Міс Всесвіт» представляла 19-річна Альона Сподинюк.