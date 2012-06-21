Німецька компанія Bake In Space і фахівці з інших дослідних інститутів розробили особливий склад тіста і процес випікання, який дозволяє випікати хліб без крихт на борту Міжнародної космічної станції, повідомляє New Scientist.
Як підкреслює видання, подібний підхід дозволить вирішити основну проблему вживання хліба в космосі: появу крихт. Вперше хліб в космосі спробували астронавти місії Gemini 3 у 1965 році. Тоді крихти розлетілися повсюди, потрапляючи в очі астронавтів і засмічуючи електроніку, що могло призвести до займання. З тих пір використання хліба в космосі заборонено.
Нова технологія дозволить пекти хліб безпосередньо на МКС. Випробування системи почнуться вже в квітні 2018 року. Розробники планують контролювати процес випікання хліба з Землі. Для того, щоб простежити за тим, як микрогравитация діє на вже спечені паляниці, на МКС буде доставлено вже готовий хліб.