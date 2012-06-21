Вчені знайшли планету-близнюка Землі, на якій є вода, і вона знаходить до нас порівняно недалеко.
Про це повідомляє «Телеграф».
Фахівці з Кільського університеу з 2015 року працювали над вивчення нової планети, яку назвали GJ1132b, і нещодавно оприлюднили результати своїх досліджень, які є досить вагомими та представляють великий інтерес для вчених всього світу.
Оскільки космічний об’єкт виявили недавно, детально його дослідити ще не вдалося, проте вчені стверджують, що на цій планеті, яка розташована на відстані 39 світлових років від Земля, є багато води.
GJ1132b має досить товсту атмосферу, що дає можливість допустити життя на ній.
«Ми вивчили атмосферу космічного об’єкта, використовуючи зміну на «транзитному» методі виявлення планети», – говорить глава наукової команди Джон Соутворт.
Зараз головним завданням, за словами спеціалістів, довести можливість існування життя на цій дивовижній планеті.