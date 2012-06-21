Астрономи 19 червня поповнили список 10 планетами поза межами Сонячної системи, приблизно такого ж розміру і температури, що й Земля. Вчені знайшли планети-кандидати під час завершальної серії спостережень космічного телескопа NASA «Кеплер» з-поміж 200 тисяч зірок у сузір’ї Лебедя.
У повідомленні йдеться, що 10 виявлених скелястих світів за розміром схожі на Землею і знаходяться на такій відстані від зірки, де вода може перебувати в рідкому вигляді на поверхні планети. Вчені кажуть, що вода в рідкому стані є ключовим елементом життя.
«Важливим питанням для нас є – хіба ми одні?», – заявив учасник наукової програми «Кеплера» Маріо Перес, додавши, що, можливо, телескоп показує: «земляни – не самі».
ДОВІДКА «УК»
У 2009 році Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору запустило космічний телескоп «Кеплер» для пошуку подібних до Землі планет. Відповідно до отриманих останніх даних з телескопа, як заявили науковці, тепер вони працюватимуть над відповіддю на питання про ймовірність існування життя за межами Землі.
Протягом чотирьох років після запуску «Кеплера» в одній невеликій частині галактики Чумацький Шлях було виявлено 2,335 підтверджених планет, в тому числі 50 світів, таких як Земля.