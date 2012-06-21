З нагоди Дня рідної мови у Першій національній козацькій бібліотеці, яка працює на базі Запорізької державної інженерної академії, відбувся відкритий урок «Переходимо на українську». Бібліотека, яку заснували квітні 2016 року, нині налічує понад 1,5 тис. цінних та рідкісних видань з історії української культури та козацтва, творів класиків та сучасних авторів. Привітати студентів до аудиторій прийшли представники органів виконавчої влади, козацького руху, громадські активісти.
Народний депутат України першого скликання Олександр Білоусенко розповів про пошуки свого родоводу, історію написання книг «З Україною в серці» та «У пошуках кращої долі», де розкривається сповнене карколомних змін життя Півдня України у буремному XX столітті. Член «Просвіти», учасник боротьби за незалежність України у 1980-90 роки Костянтин Лямцев нагадав про століття цілеспрямованого нищення всього українського царатом та комуністичним режимом, наголосив на важливості збереження та розвитку мови як основного чинника національної ідентичності.