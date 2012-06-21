Завдяки спільним зусиллям у 2020 році вдалося завершити формування нової територіальної основи для утворення органів місцевого самоврядування», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи діалог уряду та місцевого самоврядування «Україні — сучасне європейське самоврядування!»

Уряд затвердив 1469 територіальних громад, а Верховна Рада схвалила новий адміністративно-територіальний устрій субрегіонального рівня, завдяки чому утворено 136 районів замість 490. На новій територіальній основі відбулися й місцеві вибори.

Розпочато й реалізацією закону, яким впорядковуються питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування й РДА. «Цей закон стосується впорядкування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням районів. Ми говоримо про правонаступництво щодо майна, про права та обов’язки ліквідованих районних рад і про багато речей, які з цим пов’язані», — зауважив очільник уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що одне з головних завдань децентралізації — це максимально наближати послуги до громадян і підвищувати комфортність в їх отриманні: «Ідеться насамперед про нові якісні послуги — оновлені лікарні, сучасні школи, цікаве й безпечне дозвілля. Важливо не допустити жодного скорочення об’єктів соціальної інфраструктури. Тепер більшість цих об’єктів буде передано об’єднаним територіальним громадам, і вони самостійно зможуть ними управляти», — зазначив Прем’єр-міністр.

Це особливо важливо у зв’язку з ухваленим законом про оптимізацію мережі та функціонування ЦНАП. ЦНАПи тепер можуть створювати лише органи місцевого самоврядування, й у кожній громаді має бути свій ЦНАП із широким спектром послуг.

Денис Шмигаль також розповів про наступні кроки в реформі, насамперед про вдосконалення окремих норм Конституції, які обмежують можливості завершення в повному обсязі процесу децентралізації. «Подальші кроки розвитку для кожної громади дуже індивідуальні. Але важливе стратегічне бачення розвитку громад на середньострокову перспективу. І для цього ми маємо нову Стратегію регіонального розвитку до 2027 року», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

У відкритому діалозі взяли участь представники уряду, народні депутати, члени Асоціації міст України, Асоціації об’єднаних територіальних громад, Української асоціації районних та обласних рад, Всеукраїнської асоціації громад.

Урядовий портал

