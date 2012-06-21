У Краматорській українській гімназії нещодавно запрацювала школа бойового гопака імені Василя Стуса. Заняття тут веде 70-річний тренер Віктор Авраменко, який поєднує фізичні тренування з патріотичним вихованням дітей. «Гопак — це не просто танець, а приховане бойове мистецтво наших прадідів, якому вже понад 500 років. Стійки «ведмідь», «колінна» чи «п’яткова» бойові. А малих учнів поки що навчаю першого з усіх семи рівнів цього мистецтва, що має назву «жовтяк», — розповідає він.
Заняття, що тривають півтори години, відвідують місцеві діти віком 6—8 років. Тренуючись, вони засвоюють уроки загартування, дихальної гімнастики, акробатики тощо, а ще вивчають історію України і пісенну народну творчість: співають українські пісні у перерві між фізичними заняттями. Це перша така школа у Краматорську, і, можливо, у перспективі досвід запозичать інші навчальні заклади міста.