У теперішньому адміністративному центрі Донеччини Краматорську візьмуться до капітального ремонту житлового двоповерхового будинку, який місцеві жителі називають пам’ятником цинізму і байдужості. Відповідні роботи обійдуться в 5 мільйонів 286 тисяч гривень, виконають їх фахівці ТОВ «Віокс», із яким уклало угоду управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради. Виконати капітальний ремонт згаданий підрядник із сусіднього Слов’янська зобов’язується до 1 жовтня 2020 року.
Двоповерховий 8-квартирний житловий будинок по вулиці Куїнджі потерпів під час обстрілу Краматорська проросійськими незаконними збройними формуваннями у червні 2014 року. Ніхто з мешканців тоді не постраждав, однак сам будинок зазнав руйнувань. Люди, які змогли виїхати звідси в орендоване житло чи до родичів, почали терпляче чекати ремонту, проте марно. Протягом року приміщення, що залишалося без даху, продовжувало руйнуватися, оскільки було відкритим для дощу, снігу та вітру. Тільки у 2016-му міська влада надала на усунення пошкоджень понад 2 мільйони гривень і будівельники нарешті зробили новий дах і встановили зовнішні стяжки. Крім того, місцеві активісти привернули увагу правоохоронців, що частину бюджетних коштів спритно привласнили «фірмачі» з оточення відомих земляків — колишніх Генерального прокурора та одного з голів Донецької ОДА. Та попри проведене розслідування, притягнути до відповідальності причетних до розкрадання грошей на ремонт тоді так і не вдалося.