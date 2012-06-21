Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Краматорську на Донеччині відновили пам’ятник відомому земляку – народному артисту УРСР Леоніду Бикову. Майбутній актор і режисер народився у селі Знаменське Слов’янського району, а коли йому виповнилося 9 років, родина перебралася до Краматорська. Тут він навчався у школі №6 і саме в цьому місті вперше вийшов на сцену: подібне відбулося у Будинку культури, біля якого у 2002 році встановили бюст Леоніда Бикова. До речі, і сам згаданий заклад тепер названий на честь улюбленого актора.
На жаль, зовсім недавно пам’ятник зазнав серйозних пошкоджень. У вересні в рамках святкування 150-річчя Краматорська відбувався концерт однієї з популярних серед молоді співачок і деякі збуджені глядачі, аби бачити «зірку» краще, полізли на постамент і випадково звалили бюст. А тепер до солідної дати, а 12 грудня Леоніду Бикову виповнилося б 90 років, пам’ятник відновили. За словами автора скульптори Івана Базилевського, бюст відлили за старим макетом і відтепер мешканців міста знову отримали можливість прийти сюди з квітами та словами вдячності земляку за його непересічну колоритну творчість.
До 90-річчя «маестро» у Краматорську також підготували тематичний творчий вечір «Його любили всі» у міському Будинку культури імені Леоніда Бикова.