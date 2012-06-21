Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Ніде правди діти, терміни «бандерівець», «петлюрівець» чи «націоналіст» набули дуже негативного підтексту ще задовго до початку гібридної російсько-української війни на Донбасі. Радянська, а потім російська пропаганда активно спотворювала образи українських патріотів — борців із тоталітарними режимами, навішуючи їм ярлики «ворог народу».

І тепер потрібно немало часу і зусиль, аби нарешті дати можливість донеччанам без проросійського упередження подивитися на реальні події та людей, які залишили помітний слід в історії Донбасу. Чергові зусилля на цьому поприщі зробили співробітники Донецького обласного краєзнавчого музею, які організували виставку «Ген непокори: хроніки українського спротиву у Донецькій області від першої половини ХХ століття до 1991 року».

Зважаючи на непрості карантинні реалії, а Краматорськ, де розташований музей, зараз перебуває в помаранчевій зоні, проєкт вирішили відкривати з допомогою онлайн-трансляції. А у недалекому майбутньому на сайті закладу викладуть 3D-тур виставкою і тоді у всіх бажаючих буде нагода ближче ознайомитися з нею віртуально.

У краєзнавчому музеї, який після окупації Донецька перебрався і відновив роботу в теперішньому адміністративному центрі області, запропонують понад 400 експонатів: документи, фото та особисті речі людей, які брали участь у протистоянні тоталітарним режимам. Тим більш, що відомих патріотів, чиї життя і діяльність пов’язані із Донеччиною не бракує: Олекса Тихий, Василь Стус, Алла Горська, Опанас Заливаха та немало інших.

«Існує упередження, породжене радянською та російською пропагандою, що Донбас — виключно територія так званого «руского міра» або «інтернаціональний терен», позбавлений будь-якого національного навантаження. Із конкретних джерел і зібраних нашими музейниками матеріалів видно, що це не відповідає дійсності. Про це розкажемо під час виставки», — уточнюють головну мету проєкту його організатори.