На території критого ринку в Краматорську Донецької області відтепер домашню продукцію покупцям пропонує ще й «Фермерська крамниця», відкрита зусиллями чотирьох місцевих «куркулів». Тут можна придбати якісні натуральні продукти харчування від виробників: в’ялене і копчене м’ясо, домашні та інші ковбаси, різноманітні сири з коров’ячого та козячого молока, заморожені напівфабрикати – вареники, котлети, голубці. Згадані ініціатори створення магазину – підприємці, які свого часу взяли участь у регіональній програмі розвитку малого і середнього підприємництва «Український донецький куркуль», що реалізовується за підтримки Донецької обласної державної адміністрації. Ідею про доцільність «Фермерської крамниці» подав переселенець із Донецька і «куркуль» Сергій Довгопольський, який після переїзду до Краматорська налагодив тут виробництво сирів, а не так давно отримав черговий грант на розширення свого бізнесу. «Раніше я продавав свою продукцію до різних магазинів, але ніхто не знав, що це домашній продукт. Аби виправити цю ситуацію, вирішив продавати товар у своєму магазині. А оскільки одному відкрити таку крамницю складно і дорого, об’єдналися з іншими «куркулями», – розповідає підприємець.
Власники магазину, врахувавши перший досвід, тепер мають намір залучити до спільної справи ще й інших колег – виробників домашньої смачної продукції. Вже зараз триває підготовка до розширення торгівельної мережі, адже невдовзі подібні «куркульські» харчові крамниці хочуть відкрити також у Бахмуті, Костянтинівці та Слов’янську. Також підприємці планують об’єднатися і створити свій кластер виробників харчової продукції, аби не поодинці, а спільно вирішувати різноманітні проблеми, які періодично підкидає життя.