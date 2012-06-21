Двоє найбільших міст Закарпаття — Ужгород і Мукачеве — останній тиждень перед великоднім постом, який у народі зовуть Масницею, зробили фестивальним. Першим повеселився Ужгород, який минулими вихідними проводив свято під назвою «Палачінта», а цими вихідними на таку ж подію очікують мукачівці. Та, передовсім, що означає слово «палачінта». На Закарпатті так називають млинці — смачне пригощання під час Масниці. В обласному центрі, де фестиваль палачінти проводили увосьме, виготовили їх близько десяти тисяч з усілякою начинкою. Для гостей влаштовували майстер-класи та дегустації палачінти, виступи фольклорних колективів, театру вогню, а також спалення символічної Мари. Діяла безпрограшна лотерея від «Руху підтримки закарпатських військових».
Мукачівці ж, які свою «Палачінту» проводитимуть цими вихідними, обіцяють встановити всеукраїнський рекорд — спекти палачінту велетенських розмірів. Частуватимуть млинцями і закарпатськими стравами, влаштують майстер-клас з випікання млинців за участю торішнього переможця Ласло Дорі. У міському парку розважатимуться діти й дорослі. Їх супроводжуватиме запалення фестивальної ватри та спалення всього, що хочемо залишити в минулому.