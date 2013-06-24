Міграційні потоки до країн Організації економічного співробітництва та розвитку і показники ринку праці іммігрантів у 2022 році досягли рекордних рівнів, зокрема постійна імміграція є найвищою за останні 17 років.

Про це йдеться в опублікованому звіті організації за 2022 рік, передає Укрінформ.

«Агресивна війна Росії проти України призвела до втечі мільйонів українських біженців до країн ОЕСР. Німеччина та Польща мають найбільшу кількість біженців з України в абсолютному вираженні, а Естонія, Чехія та Литва - у відсотковому відношенні до свого населення», - йдеться у документі.

За даними ОЕСР, торік кожна третя країна зафіксувала приплив мігрантів, включаючи Францію (301 тис.), Іспанію (471 тис.) і Бельгію (122 тис.), водночас у Великій Британії (521 тис.) і Канаді (437 тис.) побито абсолютні рекорди.

За даними організації, торік майже 80% іммігрантів були економічно активними, з них 70% працювали.

Водночас зріс попит на притулок: у 2022 році було подано два мільйони заявок, що є найвищим показником за всю історію. Це вдвічі більше, ніж у попередньому році, і набагато більше, ніж було у 2015-2016 роках, коли конфлікт у Сирії спричинив хвилю біженців до Європи.

Пік запитів значною мірою пов'язують із ситуацією в Сполучених Штатах, які торік прийняли понад мільйон нових постійних іммігрантів. Кількість прийнятих іноземних студентів також досягла рекордного рівня, наблизившись до двох мільйонів.

Регульована імміграція іноземних робітників, як зазначається в документі, становить 21% від загального потоку і дорівнює частці людей, які іммігрують з гуманітарних причин. Це пов'язують зі зростанням так званої сімейної імміграції.

"Серед іммігрантів рівень зайнятості зріс як серед чоловіків, так і серед жінок, але матері-іммігрантки все ще стикаються з особливими труднощами. Спеціальні заходи допомогли б підвищити рівень їхньої активності, наприклад шляхом полегшення доступу до послуг з догляду за дітьми", - заявив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) — міжнародна організація, що об'єднує 34 країни. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації (зокрема з Україною), у рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ, поряд з МВФ та Світовим банком.