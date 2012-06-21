У місті Кременчук Полтавської області планують встановити турбіну, яка вироблятиме електроенергію з побутового сміття. Українсько-німецька компанія, яка спеціалізується на альтернативній енергетиці, виграла місцевий конкурс і до кінця року модернізує Деївське сміттєзвалище.
По це повідомив Павло Бедрацький, заступник керівника комунального підприємства «Кременчук Інвест».
«Під час гноїння твердих побутових відходів утворюється суміш метану, сірководню та інших газів. Цей біогаз необхідно видаляти зі звалища, щоб не було самозаймань на полігоні та шкідливих викидів у повітря. Систему збору біогазу маємо, але сьогодні спалюємо його у факелі. Таке використання біоресурсу є неефективним. Плануємо віддати систему в оренду, щоб інвестор виробляв електроенергію. Потім будемо продавати її за «зеленим» тарифом», – зазначив Павло Бедрацький.
Міська рада Кремечука та підприємство «Альтернативні енергосистеми та Технології захисту навколишнього середовища» домовлялися про співпрацю з інвестором протягом 8 років. За цей час у Німеччині тричі створювали електростанцію для цього проекту. Дві електростанції продали через надто тривалі переговори. Нещодавно досягнули компромісу, але остаточне рішення — за сесією міськради, яка відбудеться 7 вересня.
Інвестор планує витратити на проект 800 тисяч євро. Подібним чином видобувають електроенергію на сміттєзвалищах у Київській, Миколаївській та Житомирській областях.