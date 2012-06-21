Кремль категорично не згоден із заявою президента Франції Еммануеля Макрона, який назвав Росію агресором на Донбасі, і продовжить терпляче роз'яснювати реальний стан справ, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
«Ми не згодні з нашими французькими колегами в тих формулюваннях, які прозвучали вчора від пана президента, і, безумовно, російська сторона продовжить терпляче роз'яснювати реальний стан справ і свою позицію з української сюжету», - запевнив представник Кремля.
На думку Пєскова, виступ президента Франції «підкреслює значення нормандського формату, який є єдиною безальтернативною платформою для обговорення та продовження спроб врегулювати цей внутрішньоукраїнський конфлікт».
У понеділок в Парижі пройшла зустріч Макрона з Президентом України Петром Порошенком, після якої французький лідер висловився про українську кризу.