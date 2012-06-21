НАК «Нафтогаз України» з 1 квітня 2017 року знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 10,3% порівняно з березнем 2017-го — до 7675,2 гривні за тисячу кубометрів із 8553,6 гривні. Максимальні ціни на природний газ для промислових споживачів із 1 квітня буде знижено на 9,7% — до 8516,4 гривні порівняно з 9439,2 гривні за тисячу кубометрів у березні.
Цінові пропозиції НАК «Нафтогаз України» диференційовано залежно від обсягів закупівель, умов оплати і стану попередніх розрахунків, повідомляє УНІАН з посиланням на департамент з корпоративних комунікацій компанії.
Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» чи купуватиме не менш ніж 50 мільйонів кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюють мінімальну ціну палива. В усіх інших випадках застосовуватимуть вищу ціну. Всі ціни на паливо вказано з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними й розподільними трубопроводами.