З метою профілактики смертності серед новонароджених дітей голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко доручив головам РДА та мерам міст обласного значення до 1 березня 2017 року створити умови в лікарнях області для прийому новонароджених дітей, батьки яких не планують залишити їх в родині. Такі «Віконця життя» працюватимуть на базі центральних районних лікарень, СМСЧ №2 м. Южноукраїнська, Первомайської ЦМБЛ, міської дитячої лікарні №2 та пологових будинках №1, №2, №3 м. Миколаєва та обласної дитячої лікарні.
У 2016 році на Миколаївщині до закладів охорони здоров’я у дбайливі руки лікарів потрапило дві дитинки (для порівняння: у 2015 році – 6 дітей).
Зауважимо, що в обласному центрі планування сім’ї на обліку з безпліддя (по всій області) зареєстровано 2025 жінок та 1132 чоловіки. Вони мріють про дитину, хочуть віддати малечі власну любов і турботу.
На жаль, випадків, коли дитинку залишають у закладах охорони здоров’я з кожним роком стає все менше. Натомість почастішали випадки, коли новонароджених дітей залишають у суспільних місцях: на вулицях, в парках, у під’їздах будинків, викидають на смітники. Такі діти без вчасної кваліфікованої допомоги лікарів приречені на смерть.
Якщо ви потрапили у складні життєві обставини, не бачите виходу, вам немає до кого звернутись по допомогу, залиште дитинку (це можна зробити і анонімно) у будь-якому закладі охорони здоров’я області.