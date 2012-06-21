Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Останніми роками в Україні взимку випадає чимало снігу, з яким не завжди спроможні впоратися комунальники. Тому їхні полтавські колеги вирішили перекласти важку і малоприємну роботу з прибирання снігу взимку виключно на «плечі» машин, а точніше на мініатюрні південнокорейські снігоприбирачі, в ефективності яких вони мали змогу переконатися ще в минулому році.
Тоді працівники житлово-експлуатаційного об’єднання Полтави придбали для проби 7 таких машин від відомої фірми-виробника з цієї країни, і не помилилися у своєму виборі. Мініатюрна спеціалізована техніка замінила цілий колектив двірників з лопатами.
Проаналізувавши ситуацію, місцева влада і керівництво комунальників вирішили придбати для потреб Полтави ще якусь кількість цих снігоприбирачів, тим більше, що вони порівняно недорогі, коштують у межах 10-25 тисяч гривень за штуку. З цього року їх планують використовувати не тільки в центрі, а й у спальних районах обласного центру.