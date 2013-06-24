Уряд урегулював порядок створення наглядових рад у медзакладах, до складу яких залучатимуть представників громадськості. Наглядові ради створять у тих лікарнях, що надають спеціалізовану медичну допомогу та мають укладені контракти з НСЗУ. Створення ефективних наглядових рад — продовження процесу автономізації медзакладів і реформи з децентралізації. Рішення про створення таких рад ухвалюватиме власник медзакладу.

Наглядові ради допоможуть створити умови для захисту прав пацієнтів і медиків, а також для підзвітності й прозорості діяльності керівника медичної установи. Їхнє функціонування при медзакладах сприятиме наданню якісної та доступної медичної допомоги пацієнтам. Створення наглядових рад забезпечить реалізацію прав пацієнтів і працівників медзакладу та сприятиме ефективній реалізації прав власника на управління закладом.

Залучення представників громадськості до наглядових рад забезпечить ефективне стратегічне планування та розвиток, професійний менеджмент і незалежний аудит. До складу наглядової ради кожного медзакладу має входити не менш ніж 50% представників громадськості, повідомляє МОЗ.